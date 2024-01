redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Ricardo Capelli

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, declarou a interlocutores que não continuará no cargo com a entrada de Ricardo Lewandowsk i. Ele planeja sair de férias em breve e retornar apenas para conduzir a transição para a nova equipe que assumirá o ministério. A informação é do jornal O GLOBO,

Durante seu tempo como o número 2 da Justiça, Cappelli desempenhou duas missões fora do ministério. Primeiramente, atuou como interventor na segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Posteriormente, assumiu interinamente o comando do Gabinete de Segurança Institucional após a demissão de Gonçalves Dias.

Aos próximos, Cappelli vinha afirmando que aceitaria permanecer no Ministério da Justiça apenas se mantivesse o cargo de secretário-executivo. Mudanças para a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, eram vistas por ele como um rebaixamento.

Cappelli também não enxerga a possibilidade de ser convidado para outro cargo no governo. Ele e Dino têm uma conversa marcada nesta quinta-feira, antes da reunião no Planalto com Lula, onde a escolha de Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça será oficializada.