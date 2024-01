Reprodução/Instagram 07.01.2023 A artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, rodava o país de bicicleta







Na manhã desta quarta-feira (10), a polícia localizou os pertences da artista venezuelana Julieta Hernández, assassinada em Presidente Figueiredo, a 117 km de Manaus, capital do Amazonas.



A polícia encontrou o violão, duas peças de roupas e as rodas da bicicleta da cicloviajante numa área da mata indicada por um dos suspeitos de cometer o crime, Thiago Angles da Silva.



A esposa do suspeito, Deliomara dos Anjos Santos, também responde pelo assassinato da artista. Ela chegou a fazer postagens nas redes sociais utilizando uma blusa que pertencia à vítima.



O delegado de Polícia Civil de Presidente Figueiredo afirmou à Rede Amazônica que o casal está prestando novos depoimentos nesta quarta. Thiago e Deliomara foram presos no sábado (6) por suspeita de participação no crime.



O corpo de Julieta foi encontrado na sexta-feira (5). A artista morava no Brasil desde 2015 e participava do grupo de cicloviajantes "Pé Vermei", no qual fazia a interpretação da personagem Palhaça Jujuba. Ela tinha o Amazonas como rota para chegar até a Venezuela, seu país natal, quando desapareceu no dia 23 de dezembro.