Reprodução/redes sociais Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido

Nesta quarta-feira (10), agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) ampliaram as buscas no mar pelo menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (4). Foram utilizados helicópteros e câmeras termográficas.

Até o momento, a principal linha de investigação indica que ele tenha sofrido um afogamento. Ainda assim, a polícia apura a possibilidade de um rapto.

Os agentes foram até as pedras do Joá, na Zona Sul, embaixo do clube Costa Brava.

Até o momento, a polícia já realizou buscas em locais na Barra da Tijuca, onde Edson foi visto pela última vez, e na restinga de Marambaia no sentido Angra. Os agentes também foram a pontos na Zona Sul e em toda a extensão da orla de Grumari até Copacabana, além de Niterói, na Regiao Metropolitana do Rio.

Assim como a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros também está realizando uma busca.





Ainda na manhã desta quarta, a polícia localizou a família de argentinos que havia brincado com Edson Davi antes de seu desaparecimento . Os turistas estavam em um hotel na Barra, e não são suspeitos de envolvimento no sumiço da criança.