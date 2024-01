Pedro França/Agência Senado Um dos caminhos para a Venezuela chegar a Guiana é pela tríplice fronteira com o Brasil no estado de Roraima

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que "havia de certa forma uma vista grossa do Exército" com os acampamentos de golpistas espalhados pelo Brasil antes dos ataques contra as sedes dos Três Poderes.

A declaração aconteceu durante entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta segunda-feira (8), aniversário de um ano dos ataques em Brasília.

"Na véspera do dia 8, o general Júlio Cesar de Arruda me comunicou que o Brasil inteiro tinha 4.500 pessoas [nos acampamentos], disse para que eu ficasse calmo porque aquilo ia desaparecer e que em Brasília havia 1.500 pessoas. Eu saía de casa de manhã, passava no acampamento para ver o número de pessoas e passava antes de ir para casa para ver se tinha diminuído", disse o ministro.

Sobre a punição de militares envolvidos nos ataques de 8/1, o ministro disse que ninguém discute a velocidade da Justiça e julgamento, mas que espera por punições.

"A gente só pode condenar quando tiver dados. Eu quero punir, eu desejo demais e tenho dito isso todos os dias", afirmou.