Reprodução Acidente deixa 25 mortos na Bahia

Um acidente entre um caminhão carregado de manga e um ônibus de turismo resultou na morte de pelo menos 25 pessoas na madrugada desta segunda-feira (8) , na BR-324, próximo à cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles estão investigando se a documentação dos motoristas e dos veículos estava em dia. O acidente ocorreu por volta das 23h30 no km 381, perto de Gavião, no sentido de Jacobina. As vítimas ainda não foram identificadas, mas a Brigada Voluntária Anjos Jacuípenses informou que entre os mortos (22 passageiros do ônibus e três do caminhão) está uma gestante. Seis pessoas ficaram feridas.

Tanto a PRF quanto a Polícia Civil abriram investigações para examinar todas as possíveis causas do acidente, incluindo a verificação da documentação dos motoristas e dos veículos envolvidos na colisão para assegurar que estavam de acordo com a lei. Até agora, não há conclusões sobre o que teria provocado o acidente.

Michele Silva, de 30 anos, filha do empresário Josinaldo Silva, proprietário da empresa Naldo Transportes, responsável pelo micro-ônibus, está entre as vítimas fatais do acidente. De acordo com informações do advogado da família, João Daniel Conceição, Michele costumava organizar excursões e alugava o veículo de seu pai para esses fins.

A excursão tinha como destino Guarajuba, uma das praias mais frequentadas do litoral norte da Bahia, situada na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu quando o grupo retornava do passeio para Jacobina, localizada a 340 km da capital e de onde partiu a excursão.

Os policiais civis da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) disseram que exames periciais serão realizados no local do acidente para, em seguida, identificar as vítimas.

Um dos feridos foi levado ao hospital em Capim Grosso, enquanto os outros cinco foram para uma unidade de saúde em Nova Fátima. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dessas pessoas.

Leia a nota do Corpo de Bombeiros:

Bombeiros militares da 2a CIA BM em Juazeiro, pertencente ao 9° BBM, em Juazeiro, atenderam uma ocorrência que deixou 25 mortos na BR 324, na altura da cidade de Gavião. Após o resgate, os corpos foram entregues aos cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para identificação e demais procedimentos legais.