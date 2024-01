Reprodução Acidente deixa 24 mortos na Bahia



Um acidente entre um ônibus e um caminhão próximo a Gavião, na Bahia , deixou 24 pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (8).

O ônibus, que seguia de Guarajuba para Jacobina, colidiu com o caminhão na BR-324. No local do acidente, 23 pessoas perderam a vida, enquanto outra pessoa veio a falecer a caminho do hospital, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal da Bahia. Das vítimas, 21 estavam no ônibus e três estavam no caminhão, segundo a Polícia Civil.

A Brigada Anjos Jacuipenses, equipe de bombeiros voluntários, reportou que entre os mortos havia 17 mulheres, incluindo uma gestante, e sete homens. Os feridos foram levados para o Hospital de Nova Fátima. Os corpos foram encaminhados ao DPT (Departamento de Polícia Técnica) para realização de perícia, identificação e demais procedimentos legais.

A prefeitura de Jacobina anunciou um luto oficial de três dias na cidade e expressou suas condolências às famílias das vítimas. Também foi divulgada a organização de um velório coletivo no Ginásio de Esportes municipal. A prefeitura está trabalhando com as Funerárias para agilizar a liberação e transferência dos corpos para Jacobina.