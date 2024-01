Reprodução: Flipar A partir deste domingo (8) a previsão aponta para tempo mais seco e aumento das temperaturas





O tempo ficou instável durante a primeira semana de 2024 em grande parte do Brasil. Dados do Climatempo apontam que a chuva ainda deve cair nesta sexta-feira (5) em algumas regiões, mas diminuirá sua intensidade ao longo do fim de semana.

Algumas cidades no Centro-Sul brasileiro podem enfrentar temporais que devem ser menos intensos que os registrados nos últimos dias, por causa da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).





Por esta razão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo causado por chuvas intensas no Brasil, que valia até às 10h desta sexta-feira (5) para 15 estados e o Distrito Federal.

A partir deste domingo (8) a previsão aponta para tempo mais seco e aumento das temperaturas em boa parte do país, criando uma expectativa de que janeiro traga muito calor e chuvas acima da média, devido à influência do fenômeno climático El Niño, que causa instabilidade e grandes volumes de chuva.

Mesmo diante da previsão de tempo mais seco e quente, não há previsão de novas ondas de calor na segunda semana de janeiro. Confira como ficará o tempo em cada região durante o fim de semana:

Nordeste

Nesta sexta-feira chuvas ainda são esperadas, principalmente no sul da Bahia, com alta nebulosidade e alerta para risco de temporais durante todo o fim de semana.

Nos demais estados, predomina o sol, com pancadas isoladas de chuva, e calor intenso, com máxima de 30°C em Salvador e de 31°C no Recife.

No domingo o sol predomina em todo o Nordeste, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O alerta de temporais no sul da Bahia segue válido e estende-se para o sul do Maranhão.

No Recife, os termômetros podem chegar aos 31°C, enquanto São Luís e Aracaju têm previsão de chegar até 29°C e 32°C, respectivamente.

Norte

Na sexta-feira o dia deve ter alta nebulosidade, chuvas e poucos momentos de sol. Há alerta para temporais em regiões como o leste do Amazonas, centro-sul do Pará, Tocantins e sul de Rondônia.

No sábado, a chuva persiste no leste do Amazonas, sul de Rondônia e Amapá, que seguem em alerta. A temperatura deve chegar até a casa dos 30°C em Manaus e em Belém.

O domingo também será marcado por tempestades intensas no leste do Amazonas, sul de Rondônia e Amapá, onde pode haver temporais. Nas demais regiões, a previsão é de sol com pancadas de chuva, com temperatura máxima na casa dos 30ºC.

Centro-Oeste

Nesta sexta-feira espera-se a ocorrência de temporais em Goiás, no Mato Grosso e no Distrito Federal, com muita nebulosidade.O sábado seguirá com chuva intensa e alerta de perigo nesses mesmos estados. Nas demais áreas do Centro-Oeste, predomina o tempo ensolarado na maior parte do dia, com temperaturas que podem chegar até a casa dos 33ºC, como é o caso de Campo Grande.

No domingo ainda há previsão de temporais no centro-norte do Mato Grosso e em Goiás. No Mato Grosso do Sul, a expectativa é de sol com pancadas de chuva, com temperaturas de até 34°C em Campo Grande, e 26°C em Brasília.

Sul

Nesta sexta o tempo permanece nublado, e há possibilidade de chuva passageira durante a tarde e à noite, nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná.

O sábado será ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com a possibilidade da ocorrência de pequenas chuvas passageiras.O calor também marca presença, com máxima de 32ºC em Porto Alegre e 28ºC em Florianópolis.

No domingo deve fazer sol na maior parte da região sul, com possibilidade de chuva rápida na fronteira e campanha gaúcha, no litoral do Paraná e em Curitiba. A expectativa é de máxima de 36ºC em Porto Alegre e de 31ºC em Curitiba e Florianópolis.

No fim do dia, a aproximação de uma frente fria no extremo sul do estado deixa as autoridades e população em alerta para temporais.

Sudeste

As tempestades devem ficar concentradas na faixa centro-norte de Minas Gerais e do Espírito Santo durante esta sexta-feira, que será um dia nebuloso, com chuva e alerta para temporais.

No sábado, o alerta para chuvas fortes e possibilidade de temporais continua, mas o sol pode aparecer em boa parte dos estados. A temperatura tem uma previsão de até 30°C em São Paulo, e até 29°C em Belo Horizonte.

No domingo os temporais devem perder intensidade, com predominância do sol nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, faixa central e sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. Há previsão de pancadas isoladas ao longo do dia, com temperaturas de até 33°C em São Paulo e no Rio de Janeiro.