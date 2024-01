Reprodução Redes Sociais Vídeo do interior do helicóptero

A Polícia Militar afirmou nesta sexta-feira (5) que encontrar o helicóptero desaparecido no litoral norte de São Paulo é como "procurar uma agulha no palheiro". A cor da aeronave e a vegetação densa dificultam a localização, segundo o Major Joscilênio Fernandes da PM em declaração à CNN Brasil. Ele destacou que, apesar do treinamento e da experiência, encontrar o helicóptero cinza escondido sob árvores densas é um desafio visual considerável.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já realizou 32 horas de voos em busca da aeronave desaparecida. As operações de busca completam cinco dias hoje e continuam complicadas devido às condições meteorológicas desfavoráveis e ao terreno montanhoso na região.

O helicóptero, um Robinson R44, fez um pouso de emergência antes de desaparecer. A bordo estavam Luciana Rodzewics, de 46 anos, sua filha Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, e Raphael Torres, amigo da família. Segundo Silvia Santos, irmã de Luciana, foi Raphael quem convidou para o passeio.

Luciana registrou um vídeo mostrando a decolagem e o início do voo em São Paulo, compartilhado em suas redes sociais. Letícia também gravou um vídeo descrevendo as condições climáticas perigosas, com muita neblina, antes de decidirem retornar à capital.



O helicóptero, que partiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, perdeu contato por volta das 15h10 após decolar às 13h15, véspera do Réveillon. Segundo a Anac, a aeronave estava regular para voos, mas sua operação como táxi aéreo estava negada.