Eduarda Xavier/Arquivo Pessoal Vazamento de gás levou à explosão





Durante a madrugada desta quinta-feira (4) uma explosão atingiu um prédio residencial localizado no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, deixando pelo menos oito feridos (que estão hospitalizados), dos quais dois são bombeiros que estavam evacuando o prédio devido a um vazamento de gás.

Um vazamento de gás acabou causando uma enorme explosão em um apartamento no bairro Rubem Berta. Até o momento não se sabe sobre o estado de saúde dos feridos. Diversos caminhões dos Bombeiros trabalham no local. Aguarde novas informações a qualquer momento. pic.twitter.com/Omo4O4qxX4 — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) January 4, 2024







O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil foram acionados e atenderam à ocorrência. Pelo menos, quatro veículos dos bombeiros chegaram a ir ao local, na Rua Inocêncio de Oliveira Alves, próximo à esquina com a Rua João Fázio Amato.





O condomínio tem aproximadamente 440 apartamentos, com grande taxa de ocupação. A explosão foi no terceiro andar, e acabou rompendo a estrutura do quarto e do segundo andar também, provocando um colapso estrutural no prédio.

Dois bombeiros que se feriram foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), administrado pela prefeitura do município de Porto Alegre, e outras vítimas, com queimaduras, foram conduzidas ao Hospital Cristo Redentor, que pertence ao Grupo Hospitalar Conceição e presta assistência a pacientes com trauma agudo.





A explosão ocorreu na torre 10, forçando a retirada de moradores dela e também da torre 11, que foram orientados pela Defesa Civil a procurar amigos, parentes ou buscar abrigo nos albergues públicos enquanto o imóvel estiver interditado - o retorno dos moradores dependerá dos resultados de perícia do imóvel.

Os moradores de outras torres, mais distantes do local da explosão, foram liberados para retirar pertences de seus apartamentos, mas o retorno definitivo às unidades de moradia ainda não foi liberado.

O condomínio é um empreendimento realizado pela construtora Tenda. O iG - Último Segundo entrou em contato com a empresa, que declarou estar em contato com o síndico do condomínio e autoridades locais para entender o caso, além de informar que “um perito terceiro fará a inspeção in loco” para obter mais informações.

“Neste momento ainda não é possível afirmar as causas da explosão, mas a construtora reforça seu compromisso com as melhores práticas e procedimentos do mercado de construção, e que toda inspeção e manutenção que é de nossa responsabilidade foi realizada, não detectando nenhum tipo de problema. Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários”, disse a empresa por meio de nota.