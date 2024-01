Rovena Rosa/Agência Brasil - 03/05/2022 Aeroporto Internacional de Guarulhos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou para 10 de abril a retomada da exigência de visto para turistas da Austrália, Canadá e Estados Unidos que desejam entrar no Brasil.

A medida foi oficializada em um decreto publicado em edição extra do "Diário Oficial da União" nesta quinta-feira (4).

Essa é a segunda vez que o governo adia a exigência do visto. A primeira data estipulada foi 1º de outubro de 2023 e depois foi postergada para 10 de janeiro de 2024.





Porque visto não era obrigatório

A liberação da exigência de visto para foi adotada em 2019, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não exigiu medida idêntica para os brasileiros que pretendiam visitar esses países.

Lula decidiu retomar a necessidade do documento baseado no princípio da reciprocidade. O Brasil só deixa de exigir o visto se houver igual contrapartida do outro país.