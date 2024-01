Reprodução/Governo de Pernambuco O corpo da criança foi levado ao IML





Uma criança de apenas dois anos foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água no bairro do Janga, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).





O corpo do menino foi encontrado por sua mãe no dia 31 de dezembro, horas antes da virada do ano. A investigação preliminar atesta que a criança chegou a ser socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e foi atendida por uma equipe multidisciplinar, mas infelizmente não resistiu.

A ocorrência foi registrada como “morte a esclarecer” pela Polícia Civil, e de acordo com a 7ª Delegacia Seccional de Olinda, até o momento, ninguém foi preso. Um inquérito já foi instaurado para elucidar a morte do menino, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.