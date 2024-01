Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/12/2022 Rodovias registram acidentes no final do ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 725 acidentes em rodovias federais durante o feriado de Ano Novo, resultando em 56 mortes, de acordo com boletim divulgado nesta terça-feira (2). O levantamento considera os acidentes ocorridos entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro.



193 dos 725 acidentes foram considerados graves, e 903 pessoas ficaram feridas. Ao todo, 56 pessoas morreram ao longo dos quatro dias em acidentes em rodovias federais, número 25% menor em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A fiscalização flagrou 5.479 ultrapassagens em locais proibidos, 51% a mais do que o registrado na operação do ano anterior. Além disso, a PRF capturou 24.127 imagens de veículos circulando acima do limite de velocidade permitida nas vias. 988 motoristas foram autuados por se recusarem a fazer o teste do bafômetro ou por dirigirem sob efeito de álcool.