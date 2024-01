Arquivo pessoal Helicóptero realizou pouso de emergência em área de mata antes de desaparecer

O helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro de 2023 com destino a Ilhabela, litoral de São Paulo, chegou a realizar um pouso de emergência momentos antes de perder o contato.

A aeronave estava com quatro pessoas a bordo, o piloto, que ainda não teve identidade divulgada, Luciana Rodzewics, de 45 anos, a filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakamoto, de 20 anos e Rafael Torres, que convidou mãe e filha para um passeio bate-volta em Ilhabela.

Durante o voo, Letícia estava em contato com o namorado, Henrique Stellato. Ela o avisou que o tempo estava ruim durante a viagem, com muita neblina.

“Tempo ruim. Não dá para passar. Medo”, escreveu a jovem para o namorado.

Em seguida, Letícia envia uma foto dizendo que eles realizaram um pouso de emergência em uma área de mata. O namorado então pergunta onde eles estavam e ela responde: “Sei lá, estou parada no meio do mato”.

Por fim, a jovem afirma que eles estavam tentando entrar em Ilhabela e iriam voltar para São Paulo. Em seguida, ela enviou vídeos a Henrique mostrando a neblina durante o voo.

Nas redes sociais, Henrique pede orações pela família e diz que precisa encontrar a namorada.

"Amor, vou te achar hoje, eu preciso de você para continuar nossa vida...Não me deixa, você é tudo pra mim", escreve nos stories do Instagram com uma foto do casal.

A Força Aérea Brasileira (FAB) é a única responsável pelas buscas do helicóptero e realiza a operação de resgate pelo segundo dia nesta terça-feira (2). Até o momento, não há mais informações sobre o paradeiro dos quatro desaparecidos.





Entenda o caso

Um helicóptero que partiu de São Paulo com destino à Ilhabela está desaparecido desde a noite de domingo (31). A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na região norte da capital paulista, às 13h15.

Os familiares confirmaram a identidade dos passageiros, ressaltando que Rafael Torres é amigo do piloto da aeronave e convidou o grupo para o passeio. Nas redes sociais, Luciana Rodzewics compartilhou um vídeo da decolagem, mostrando o céu nublado de São Paulo e os passageiros dentro do helicóptero.