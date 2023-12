Arquivo Pessoal/Kleber Cicerelli Fábrica de tecidos pega fogo





Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tecidos na rua Itaperima, Zona Leste de São Paulo, e fez parte do prédio desabar na noite de domingo (24).

Equipes permanecem no combate às chamas no incêndio em industria na R Itaperima. Aguardando inf. #193I pic.twitter.com/Pn68gJJnlE — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 25, 2023





Duas casas vizinhas foram desocupadas temporariamente, mas felizmente ninguém se feriu. As causas do incidente ainda serão investigadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h, mas a dificuldade de controlar as chamas foi grande, prolongando o combate ao incêndio até a manhã desta segunda-feira (25).









Imagens divulgadas pelos bombeiros, que enviaram 16 viaturas para atender à ocorrência, mostram o fogo se alastrando pelo prédio, enquanto um dos agentes trabalha para conter as chamas.