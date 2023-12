Reprodução Lula discursou na véspera de Natal





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento especial de Natal neste domingo (24), às 20h30, em rede nacional de rádio e televisão. Ele defendeu a democracia, falou sobre união e citou ações que tomou em seu primeiro ano de mandato.

Com uma duração de cinco minutos, o presidente falou da reconciliação nacional e que a união dos brasileiros é um dos pilares para o país alcançar seus objetivos.

"Uma das maiores alegrias da vida é poder colher aquilo que se plantou. Por isso, eu me considero uma pessoa feliz. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Aramos o terreno, lançamos as sementes, aguamos todos os dias, cuidamos com todo o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Criamos todas as condições para termos uma colheita generosa em 2024", iniciou.



O vídeo foi gravado no Palácio da Alvorada na quinta-feira (21) foi o terceiro pronunciamento do presidente neste ano

Durante o discurso, Lula destacou a retomada de programas sociais emblemáticos, como o Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e Farmácia Popular. Também abordou medidas econômicas, incluindo o programa Desenrola, que auxiliou na quitação de dívidas.

"Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil. Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, do Mais Médicos e da Farmácia Popular são exemplos. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle, o preço dos combustíveis está caindo e a comida ficou mais barata. O dólar caiu e a Bolsa de Valores está batendo recordes", relatou.



O presidente agradeceu ao Congresso pela aprovação da reforma tributária e de outros projetos, além de ressaltar suas viagens internacionais ao longo do ano.

"Aprovamos a taxação dos super-ricos. E conseguimos um feito histórico: a aprovação da Reforma Tributária, algo que se tentava há 40 anos no Brasil. Além de estimular os investimentos e as exportações, a reforma corrige uma injustiça: agora, quem ganha mais pagará mais imposto, e quem ganha menos pagará menos", pontuou.







Além disso, o pronunciamento incluiu a apresentação de prioridades para 2024, com foco em ações de transição energética e meio ambiente. O presidente Lula falou da importância dessas iniciativas para o futuro do país.

"Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater as fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno e mais justo para todas as famílias. Um Feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço", concluiu.



Após o Natal, Lula passará um breve recesso de 26 de dezembro a 3 de janeiro, durante o qual viajará para a Restinga de Marambaia, região ao sul do Estado do Rio de Janeiro, acompanhado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, e alguns familiares. O presidente retorna às atividades no início de janeiro.