Reprodução/Twitter Ibaneis foi afastado do cargo por adotar uma postura omissa no 8 de janeiro de 2023





O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comunicou ao Palácio do Planalto que não comparecerá ao ato em memória da tentativa de golpe de 8 de janeiro, convocado pelo presidente Lula (PT). De férias, Ibaneis não pretende mudar seus planos.

No aniversário da tentativa fracassada de golpe de estado planejada e executada por eleitores inconformados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ato realizado no Congresso Nacional terá como mote a defesa da democracia.





Vale lembrar que no dia que as sedes dos três Poderes da República foram depredadas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afastou Ibaneis de seu cargo por sua “conduta dolosamente omissiva” após a divulgação de um áudio em que o governador do DF afirmava que iria “tirar uma soneca no dia” do ataque golpista.

Apesar de Ibaneis ter declarado que vai “levar falta”, o ato convocado por Lula contará com a presença de várias autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, foi aprovado para se tornar ministro do STF e só será empossado no cargo após o dia 8 de janeiro, justamente para poder participar do ato convocado pelo presidente, ao lado dos demais ministros e ministras.