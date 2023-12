Reprodução/redes sociais Pescador segura peixe-elétrico e fica paralisado após choque. Caso ocorreu em Iracema, Sul de Roraima





Um pescador de 58 anos passou por uma situação perigosa no último domingo (17). Ao pescar um poraquê, uma espécie de peixe-elétrico nativa da Amazônia, enquanto participava de uma pescaria com amigos em Iracema, ao Sul de Roraima, ele decidiu tirar o peixe da rede de pesca com as próprias mãos e acabou paralisado por um choque elétrico.

Jorge e os amigos estavam em um rio igarapé na Vila Campos Novos, município de Iracema, Sul de Roraima. O caso foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o momento em que amigos puxam a rede e se deparam com o peixe. Jorge, então, se aproxima e pega o poraquê com a mão, antes de cair na água. Ele precisou ser salvo por um amigo.





Veja o vídeo do momento:

Para Quem não conhece esse é o choque do Poraquê da Amazônia (Electrofophorus Electricus). O choque pode chegar a 500 mil volts. Amazônia e seus encantos.

Belém pronta para receber os visitantes da COP 30. pic.twitter.com/UvhNGCkDLl — Belém City. (@BelemCitty) December 18, 2023













Depois do susto, Jorge contou que está acostumado a fazer “brincadeiras” do tipo e que já havia pegado o peixe com as mãos, mas que nunca teve uma reação tão grave. Ele não precisou ser levado ao hospital e, depois do episódio, levantou logo em seguida e retornou à pescaria com os amigos.

“Eu gosto de pescar, vivo pegando poraquê com as mãos. Eu já senti muito choque, só que ele [o peixe] nunca tinha me derrubado. Mas, agora, ele me derrubou. Poraquê não é brincadeira não, ele tem uma força bruta. Mas deu tudo certo, no fim a gente deu muita risada, continuou pescando normalmente”, declarou o pescador ao G1.