Fernando Frazão/Agência Brasil PF desarticulou área de 118 hectares devastada pelo garimpo ilegal

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta sexta-feira (7), uma operação para investigar uma suposta lavagem de dinheiro – no valor aproximado em R$ 80 milhões – originada na compra e venda de ouro ilegal, em Roraima. Os suspeitos estariam utilizando três lojas de fachada para lavar o montante.

A PF deu início a investigação após receber informações que vinculavam um empresário da Guiana – que atuaria na exploração de garimpos em seu país natal – às atividades criminosas aqui no Brasil, e cumpriu três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

O inquérito policial indica que o suspeito seria o proprietário de uma empresa que, no papel, comercializava gêneros alimentícios. Porém, ao chegar no endereço em Manaus, a polícia constatou que havia apenas uma loja de veículos, com outro CNPJ. Somente em uma das três empresas investigadas, mais de R$ 60 milhões foram movimentados. Há a possibilidade do empresário guianense ter um sócio brasileiro, que também está sob investigação.