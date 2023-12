redacao@odia.com.br (IG) Dom Philips e Bruno Ferreira foram mortos em 5 de junho de 2022

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (22), um homem que seria segurança particular de Rubem Dario da Silva Villar, o Colômbia, que é apontado como o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em 5 de junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, em Atalaia do Norte (AM).

"Com o prosseguimento das investigações, ficou constatado em diversos documentos, que Colômbia possuía um segurança armado e dirigia sua organização criminosa por meio de informações recebidas por este segurança", disse a PF.

Prisão em flagrante

Divulgação / PF-AM Arma apreendida com suposto segurança de Colômbia, homem suspeito de ter mandado matar Dom e Bruno

Agentes da Polícia Federal cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, no âmbito do inquérito que apura as mortes de Dom e Bruno, e encontraram uma pistola PT 58 HC Taurus com numeração raspada e seis munições calibre 380.

O segurança acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e o material foi apreendido.

Colômbia está preso em Manaus por falsificação de documentos de identidade e por chefiar uma organização criminosa transnacional armada.

A prisão foi decretada a partir de um inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando.

Além dele, estão presos Amarildo da Costa Oliveira (conhecido como “Pelado”), Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Santos”) e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”), denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O trio deve ir a júri popular.





















