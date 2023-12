Inmet Mapa com distribuição de calor prevista para sábado (16/12) e domingo (17/12)

A atual onda de calor que assola boa parte do país persiste até este domingo (17) antes de uma mudança climática trazer temperaturas mais amenas para grande parte do Brasil.

O final de semana, entretanto, permanecerá com altas temperaturas, sendo Cuiabá e Porto Alegre as capitais mais propensas a enfrentar o calor intenso, podendo superar os 40°C, conforme indicado pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, estão previstas temperaturas máximas entre 35°C e 39°C para Rio de Janeiro, Campo Grande e Boa Vista.

No sábado (16) e domingo (17), uma região de alta pressão atmosférica influenciará o interior do Brasil, elevando ainda mais as temperaturas e reduzindo a umidade e nebulosidade, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Sul.

Esta onda de calor, com expectativa de temperaturas até 5°C acima da média, levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta de perigo para 3.352 municípios de 16 estados, incluindo Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Veja a lista das temperaturas nas capitais afetadas pela onda de calor:

Porto Alegre: entre 24°C e 40°C

Cuiabá: entre 25°C e 42°C

Goiânia: entre 21°C e 37°C

São Luís: entre 26°C e 34°C

Belo Horizonte: entre 17°C e 33°C

Curitiba: entre 18°C e 34°C

Florianópolis: entre 23°C e 31°C

Campo Grande: entre 23°C e 39°C

Vitória: entre 22°C e 32°C

São Paulo: entre 20°C e 35°C

Rio de Janeiro: entre 20°C e 36°C

Palmas: entre 23°C e 36°C

Teresina: entre 24°C e 36°C

Salvador: entre 25°C e 30°C

Brasília: entre 18°C e 33°C

Boa Vista: entre 25°C e 38°C

Na próxima segunda-feira (18), uma mudança nos ventos e o aumento da umidade ocasionarão uma acentuada queda nas temperaturas, especialmente na região Sul, devido à influência de uma frente fria nas fronteiras do Uruguai e Argentina. Com o fim da onda de calor previsto para terça-feira (19), espera-se temperaturas mais amenas para esta época do ano.

Apesar disso, o Inmet prevê chuvas concentradas pelo país durante este fim de semana, com maior incidência nas regiões Sul e Norte.

Tendências para cada região