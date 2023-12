Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

Neste sábado (16), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou a derrubada dos vetos do ex-presidente Lula (PT) referentes à desoneração da folha de 17 setores da economia e ao projeto que estipula um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Padilha comparou a situação afirmando que não existe "time campeão invicto".



"Não tem time campeão invicto durante todo o campeonato. Você pode às vezes empatar, perder. O que não pode é perder a decisão e o mata-mata. O governo termina o ano ganhando todos os jogos decisivos no Congresso Nacional", afirmou.

Sobre a desoneração, Padilha afirmou ainda que o governo pretende estudar vias jurídicas e continuar dialogando com os setores econômicos para medidas mais efetivas.

"Acreditamos que é possível termos medidas mais efetivas para a manutenção do emprego e medidas constitucionalmente mais defensáveis. Quando o presidente Lula vetou o tema da desoneração, ele não estava analisando o mérito. Ele vetou orientado pela AGU de que aquilo feria a Constituição", justificou.

Ele também abordou o tema do marco temporal, relembrando sua tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando que o governo vetou essa medida em deferência à Corte. Ele também celebrou a aprovação da reforma tributária, descrevendo-a como um passo crucial para acabar com a complexidade tributária no país. Além disso, Padilha destacou que a principal prioridade do governo é finalizar a votação da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento.

Neste sábado, Padilha participou do lançamento das obras do empreendimento Copa do Povo, ao lado do presidente Lula, um projeto que integra o programa Minha Casa Minha Vida- Entidades.