Reprodução/Twitter No bairro de Shijaiyah, em Gaza, diversos confrontos aconteceram desde terça-feira (12)

Nesta quarta-feira (13), nove soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) morreram em uma emboscada armada por terroristas do Hamas no norte da Faixa de Gaza.

O caso aconteceu no bairro de Shijaiyah, onde ocorreram diversos confrontos terrestres desde terça-feira (12). De acordo com a rádio do Exército, as tropas israelenses que estavam revistando edifícios no local perderam a comunicação com quatro soldados.

Quando os outros militares lançaram uma operação de salvamento, foram emboscados pelo Hamas. Entre os nove mortos estão o coronel Itzhak Ben Basat e o tenente-coronel Tomer Grinberg. As informações são da agência de notícias AP.

No X (antigo Twitter), as Forças de Defesa de Israel prestaram homenagem aos soldados mortos.

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução pedindo por um cessar-fogo humanitário por 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções. As tropas israelenses e palestinas seguem se enfrentado na cidade à medida que o sistema de saúde e as iniciativas de ajuda humanitária colapsam.