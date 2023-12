Reprodução: Redes Sociais Renato Cariani, influenciador fitness

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (12) contra tráfico de drogas e o desvio de um produto químico utilizado na fabricação de crack.

A empresa Anidrol, indústria química de Diadema, na Grande São Paulo, é o principal alvo da PF. O negócio tem o influenciador fitness, Renato Cariani, como sócio. Ele também é alvo de busca.

A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo (16), em Minas Gerais (1) e no Paraná (1).

A organização é suspeita de desviar um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. A operação é executada com Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO do MPSP) de São Paulo e a Receita Federal.

De acordo com a corporação, a empresa está sendo investigada desde 2022, após uma farmacêutica avisar a PF que foi notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais expedidas em nome dela com pagamento em dinheiro não declarado.

Segundo a rede de farmácias, ela não adquiriu o produto e desconhecia dos fornecedores e dos depositantes.

Com as apurações, a PF identificou que entre 2014 e 2021, a organização emitiu notas no nome de três empresas: AstraZeneca, LBS e Cloroquímica.

A Polícia Federal pediu a prisão dos envolvidos nesse grupo e teve aval positivo do Ministério Público, mas a Justiça rejeitou.