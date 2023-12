divulgação/MST 9 pessoas morreram após incêndio em acampamento do MST

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Aldrighi, viajaram na tarde deste domingo (10) a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Parauapebas, no sul do Pará, onde um incêndio matou 9 pessoas em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).



Lula enviou as autoridades à região para "acompanhar o caso de perto e levar todo o apoio do Governo Federal às famílias das vítimas dessa tragédia", segundo nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

O incêndio teria sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica. Segundo a assessoria do MST, uma empresa estava instalando internet no acampamento e a antena colidiu com a rede de alta-tensão de energia: "essa descarga elétrica produziu incêndio e entrou na casa das pessoas através da rede de eletricidade e da cerca que dividia o acampamento".



Das nove vítimas, seis são acampados e três são servidores da empresa de internet. O número das vítimas, entretanto, pode aumentar.