Reprodução/Defesa Civil de Alagoas Lagoa avança em afundamento causado pela Braskem em Maceió





Imagens aéreas da Defesa Civil de Alagoas mostram a água da Lagoa Mundaú invadindo um espaço de terra e vegetação no bairro Mutange, em Maceió, que até então era uma área seca, devido ao afundamento do solo causado por uma mina de sal-gema da empresa Braskem, que está à beira do colapso.

Até o momento, o desastre ambiental provocado pela empresa já obrigou 15 mil famílias (60 mil pessoas) a abandonarem suas casas devido ao risco de tremores de terra e desmoronamentos nos bairros localizados ao redor da mina.





A capital alagoana segue em estado de alerta, pois nas últimas 24 horas a mina que corre risco de colapso se moveu cerca de 6 centímetros.

Laudos da Defesa Civil apontam que ela continua se movendo a uma velocidade de 0,25 centímetros por hora, o que já resultou num afundamento acumulado de 1,99 metro.

O peso da água que está invadindo o terreno é um agravante que, de acordo com a Defesa Civil, aumenta o risco de abertura de uma enorme cratera.