Marcos Santos/USP Imagens Dicionário explica origem de expressões do debate político brasileiro



O que significa alguém se definir como um ‘ cidadão de bem’ ou dizer que usa uma ‘ linguagem neutra’ ? A história e o significado e a história destes e de outros termos que se popularizaram nos debates políticos recentes no Brasil aparecem em dicionário lançado nesta terça-feira (5) por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , em parceria com o Observatório de Sexualidade e Política (SPW, da sigla em inglês).

A segunda edição do livro "Termos ambíguos do debate político atual: pequeno dicionário que você não sabia que existia" aborda termos utilizados por indivíduos de todo o espectro político brasileiro e apresenta duas versões: uma destinada a jovens e outra para adultos.

O dicionário compreende 14 verbetes relacionados a temas que adquiriram significados controversos, incluindo 'família', ' identitarismo ' e 'globalismo' — um acréscimo de seis verbetes em relação à primeira edição lançada em 2022.

O livro busca esclarecer estudantes e formadores de opinião sobre a história e a evolução dos termos, permitindo que decidam, de maneira informada, se desejam ou não utilizar essas expressões. Cada verbete é acompanhado por uma ilustração que resume seu significado, elaborada pela jornalista e quadrinista Carol Ito, ganhadora do Troféu Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

Sonia Corrêa, pesquisadora e co-coordenadora do SPW, destaca que os termos abordados neste pequeno dicionário foram discretamente assimilados pela sociedade brasileira desde o final dos anos 1990 e, hoje, integram o vocabulário político cotidiano. "É como se esses bordões sempre tivessem existido. Ninguém se pergunta de onde vieram, como foram criados e a que se destinam. Recuperar essas trajetórias foi uma de nossas motivações, porque isso é vital para saber como melhor contestá-los", aponta a pesquisadora.

“Embora não tenha pesquisa sistemática, a gente sabe que vários desses termos circulam com muita intensidade nas redes sociais. Eu diria que os três termos mais frequentes nas redes sociais como categorias acusatórias são ideologia de gênero, politicamente correto e racismo reverso”, defende.

O material detalha expressões como 'cidadão de bem' , amplamente utilizada nas campanhas presidenciais de 2018 e 2022. "Esse termo se popularizou num contexto de programas policiais, servindo desde sempre como um demarcador de condutas entre supostos bandidos e a população geral", explica Isabela Kalil, coordenadora de Pós-Graduação em Antropologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e coautora do dicionário. "A popularização deste termo foi parte fundamental do processo que levou a extrema-direita ao poder", destaca Kalil.

A pesquisadora Janine Pimentel, vinculada ao Núcleo de Estudos da Tradução da UFRJ, destaca que os verbetes presentes na edição voltada para jovens do Pequeno Dicionário passaram por um processo de simplificação textual. "Utilizamos uma ferramenta que avalia o nível de dificuldade de um texto para criar verbetes ainda mais concisos e descomplicados. Esse é um processo denominado 'tradução intralinguística', ou seja, a adaptação de um texto dentro da mesma língua, guiada por metas e públicos distintos", relata.

Desde o começo de 2021, uma equipe composta de pesquisadores de várias areas trabalham nos textos do dicionário. A escolha dos termos foi motivada por sua recorrência e importância no debate político nacional.