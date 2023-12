PRF-MT Acidente ocorreu em Mato Grosso





Uma tragédia ocorreu na cidade Comodoro, situada a 677 km de Cuiabá, na noite de quinta-feira (30), quando um acidente na BR 174 resultou na perda de cinco membros de uma mesma família.

As vítimas foram identificadas como Rosimario Horondina de Paula, de 41 anos, Ademar da Silva, de 36 anos, Bruna Aparecida Barbosa de Paula, de 22 anos, um adolescente de 12 anos e uma bebê de apenas três meses.

A família, oriunda de Campos de Júlio, estava a caminho do velório do pai de Rosimario e avô de Bruna, que residia em outra cidade.

O acidente ocorreu na BR 174 e envolveu a colisão frontal entre o veículo da família e uma caminhonete. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a tragédia teria resultado de uma tentativa de ultrapassagem.





O estado dos envolvidos no acidente é de extrema gravidade. Os três ocupantes da caminhonete foram inicialmente encaminhados ao hospital de Comodoro e, posteriormente, transferidos para uma unidade de saúde em Cáceres, que se encontra a 250 km da capital.

Os ocupantes do veículo da família não resistiram ao impacto e perderam a vida no local do acidente. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias exatas que levaram a essa fatalidade.