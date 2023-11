PMRv/Reprodução Cratera se abre em Rio das Antas

No Oeste de Santa Catarina, na cidade de Rio das Antas, uma cratera se abriu na Rodovia SC-135 nessa quarta-feira (29), um dia após a passagem de um tornado pela região. O município enfrenta os estragos decorrentes da intensa chuva que acompanhou o fenômeno climático.

Os danos provocados pelo tornado incluem destelhamentos, prejuízos a um pomar e a destruição parcial de um galpão. Ao todo, Santa Catarina contabilizou seis tornados somente no mês de novembro, com outros registros de ocorrências em diferentes áreas do estado.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o asfalto na rodovia afetada pela cratera cedeu devido ao grande volume de água na região próxima a Videira. A SC-135 foi completamente interditada, e a expectativa é de que sua liberação ocorra somente na próxima semana.

Diante dos estragos, a prefeitura disponibilizou rotas alternativas dentro do município. No entanto, alguns desses trechos não possuem pavimentação asfáltica, o que pode gerar transtornos aos motoristas.

Quanto ao tornado, a Defesa Civil estadual analisou imagens que mostram um funil com ventos organizados e rotativos, levantando poeira e detritos ao redor, caracterizando claramente o fenômeno. A rotação foi de curta duração.

Diversos fatores, como a influência do fenômeno El Niño, o aquecimento global e as condições próprias da estação do ano, contribuíram para eventos climáticos extremos em Santa Catarina. Além dos tornados, o estado enfrentou um tsunami meteorológico e períodos intensos de chuva ao longo de novembro.