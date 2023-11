Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 23/11/2023 Chuva em Manaus (AM)

Esta quarta-feira (29) tem previsão de fortes pancadas de chuva em vários estados brasileiros devido ao ar quente e úmido que permeia o Brasil e pode permitir a formação de nuvens carregadas. As chuvas mais intensas devem ser sentidas no Sudeste, Centro-Oeste, Sul e uma parte do Norte, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Sudeste, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão sob alerta de perigo potencial. Segundo o Inmet, a chuva esperada é entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, de 60-100 km/h. Também há chances de outras intercorrências, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Na capital paulista, as temperaturas desta quarta devem ser semelhantes às registradas na terça (28), sendo um dia mais quente, com máxima de 29,6ºC no meio da tarde.



As instabilidades ganham força no decorrer da tarde, aumentando as chances de pancadas de chuva, que podem ser de forte intensidade, com raios e rajadas de vento. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) alerta para elevado risco de alagamentos e quedas de árvore.

Já nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, as pancadas de chuva podem acontecer várias vezes ao dia, com possibilidade de raios, segundo a Climatempo.

Mesmo com as chuvas, na capital fluminense, a máxima pode chegar a 34ºC.

No Sul, as cidades têm enfrentado volumes de chuva elevados nos últimos 90 dias. Embora esta quarta tenha o retorno do sol em boa parte das regiões, as instabilidades persistem, com pancadas de chuva previstas entre o oeste do Rio Grande do Sul e norte do Paraná. Segundo a Climatempo, porém, a faixa central e sul do Rio Grande do Sul têm predominância de sol, sem previsão de chuva.

Entre as capitais da região, a previsão é chuvas intensas somente em Curitiba (PR). Conforme o instituto, as instabilidades devem diminuir sobre Florianópolis (SC), onde os acumulados foram grandes, de 90 mm a cerca de 170 mm em somente 24 horas, entre segunda (27) e terça.

No Centro-Oeste, a previsão é de sol e sem chuvas no Distrito Federal, na região central de Goiás, e em parte do Mato Grosso. As demais partes da região devem registrar pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

O risco de chuva moderada a forte é apenas em Campo Grande (MS), entre as capitais.

No Nordeste, a predominância é de ar seco e com pouca umidade. Pancadas de chuva devem ser registradas nas capitais Fortaleza (CE) —onde deve chover forte—, Teresina (PI) e São Luís (MA).

Já no Norte, o ar quente e úmido predomina, facilitando a formação de grandes nuvens, que podem gerar pancadas de chuva em quase toda a região. A previsão mostra que só não deve chover no centro-sul do Tocantins.

No Pará e Amapá, o sol aparece forte durante o dia, mas pancadas de chuva com raio são esperadas durante a tarde e noite.