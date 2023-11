Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 23/11/2023 Chuva em Manaus (AM)

Esta terça-feira (28) vai continuar registrando chuvas por todo o país, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e em uma faixa do Nordeste, que têm alerta para grandes volumes de chuvas, além de ventos fortes, alagamentos e deslizamentos.



Os ventos, de acordo com informações do Cemaden e do Climatempo, podem chegar a 80 km/h.

As tempestades vistas em diversas partes do país nos últimos dias se devem à atuação direta do El Niño sobre o Oceano Atlântico, que está com temperaturas das águas de 1,5 a 1,8°C acima do que é considerado normal.

Segundo os institutos meteorológicos, além das chuvas volumosas, as regiões abaixo ainda podem registrar alagamentos, deslizamentos, raios e ventos fortes:

Alerta de perigo: faixa entre leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o sudeste do PR com risco de chuvas volumosas, inundações e deslizamentos.

faixa entre leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o sudeste do PR com risco de chuvas volumosas, inundações e deslizamentos. Alerta de perigo: Rio Grande do Norte tem risco de chuvas volumosas, raios, inundações e deslizamentos. A capital, Natal, deve receber mais 50 mm de chuva nesta terça.

Rio Grande do Norte tem risco de chuvas volumosas, raios, inundações e deslizamentos. A capital, Natal, deve receber mais 50 mm de chuva nesta terça. Atenção: metade sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do sul de Minas Gerais, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul com perigo de chuva forte, alagamentos, ventos de até 80 km/h e granizo isolado.

metade sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do sul de Minas Gerais, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul com perigo de chuva forte, alagamentos, ventos de até 80 km/h e granizo isolado. Atenção: região costeira entre João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE) tem grandes chances de chuva forte, alagamentos e raios.

Nas regiões Sul e Sudeste, o sistema de alta pressão em alto mar continua tendo grande influência, aliado a uma faixa de umidade vinda do Norte, que leva muitas nuvens de tempestade para a região. Ainda hoje, Florianópolis deve registrar 70 mm de chuva.

Ao mesmo tempo, o El Niño também influencia na secura no interior do país. De acordo com a Climatempo, a região entre Tocantins, Piauí e Bahia estão em estado de alerta para índices de umidade que vão de 12 a 20%.

A área mais estendida que abrange todo o Tocantins, o sul do Piauí, a metade leste da Bahia e o norte de MG tem níveis de umidade entre 20% a 30%.

Vai fazer calor?

Nesta terça, as máximas ficam em:

São Paulo (SP): 27ºC;

Rio de Janeiro (RJ): 31ºC;

Cuiabá (MT): 34ºC;

São Luís (MA): 36ºC.

Já no Sul, as temperaturas devem cair, ficando em: