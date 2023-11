Reprodução/redes sociais Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, confessou o crime

Uma mãe e suas três filhas foram encontradas mortas na última segunda-feira (27), na casa onde residiam na cidade de Sorriso, no Mato Grosso . Cleici Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos, foram encontradas com marcas de ferimentos feitas com uma arma cortante.



O corpo das vítimas foi encontrado após os vizinhos notarem a ausência da família. Após a desconfiança, a Polícia Civil foi acionada. Quando chegou na residência, os corpos de Cleici e Miliane estavam no corredor, enquanto os de Manuela e Melissa nos quartos.

Após o início das investigações, Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, confessou o crime à polícia. Gilberto era pedreiro e trabalhava em uma construção ao lado da casa das vítimas. A obra tinha uma equipe de seis pedreiros contando com Gilberto, mas apenas ele dormia no local.

Na checagem dos dados pessoais do pedreiro, a equipe policial identificou que havia dois mandados de prisão contra Gilberto: um pela Comarca de Lucas do Rio Verde por crime sexual, e outro pela Comarca de Mineiros, em Goiás , pelo crime de latrocínio.

Segundo as autoridades, o pedreiro teria entrado na residência pela janela do banheiro. No depoimento, Gilberto admitiu a culpa do crime, e disse que entrou na casa com o intuito de roubar, após usar entorpecentes. Segundo ele, o caso aconteceu na última sexta-feira (24), no período da noite.

Reação da vítima

No depoimento, Gilberto diz que Cleici tentou o impedir, o confrontando. Nesse momento, ele pegou uma faca para atacá-la. A filha mais velha então saiu do quarto, e foi socorrer a mãe, sendo atacada por Gilberto.

Ele ainda atacou a filha do meio com a faca. Gilberto ainda confirma que abusou sexualmente da mãe e das duas filhas. Já a caçula foi morta asfixiada pelo pedreiro.

Investigação

A polícia localizou Gilberto após encontrar marcas de chinelo no piso, com sangue das vítimas. Quando vistoriaram os pertences dele, encontraram um chinelo que batia com as mesmas características das marcas encontradas na residência.

Além disso, após matar a família, o pedreiro teria voltado para a obra onde estava trabalhando para se trocar, tirando as roupas sujas de sangue. Ele as guardou em uma contêiner. Na sacola com as roupas ensanguentadas que foi enviado à perícia, foi encontrada também uma peça íntima de uma das vítimas.

Gilberto foi transferido para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, na tarde da última segunda-feira (27). Ele foi autuado pelos crimes de homicídio qualificado, estupro e estupro de vulnerável.

Vítimas

Cleici Calvi Cardoso era proprietária uma empresa de prestação de créditos. Ela morava junto ao marido e as três filhas: Miliane, que cursava gastronomia, e as duas mais novas, Manuela e Melissa, que tinham um canal no YouTube. O pai das três garotas é caminhoneiro, e estava voltando para a cidade na última segunda-feira.