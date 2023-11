Reproduçao TV Globo Alagamentos causados por chuvas no Sul

Alertas meteorológicos foram emitidos para várias áreas do Brasil nesta segunda-feira (27) devido à previsão de temporais espalhados pelo país nas próximas horas. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há uma expectativa de chuvas intensas acompanhadas por fortes ventos , que podem atingir até 70 km/h em alguns locais.

A região Sul, que já vem sofrendo com chuvas há semanas, segue em alerta para novos temporais por conta de uma zona de pressão em alto mar, que envia umidade para a região.

Quanto às temperaturas, as máximas previstas para esta segunda são de 26°C em São Paulo e 30°C no Rio de Janeiro. Teresina (PI) tem a maior máxima, com 37°C. Já Curitiba (PR) terá a menor média, com 20ºC.

Além disso, há risco de deslizamentos e alagamentos em regiões vulneráveis. O Cemaden recomenda precaução e atenção redobrada à população, principalmente nestas áreas:

A faixa costeira do Noroeste, entre Maceió e Natal, deve registrar chuvas grossas e volumosas, com possíveis alagamentos.

A região entre o noroeste de SP, Sul de MG e triângulo mineiro até parte de Goiás devem registrar temporais com alerta para chuva forte, granizo, raios e ventos de até 70 km/h.

No Sul, os temporais devem atingir mais intensamente o oeste de Santa Catarina e do Paraná, com chuvas que podem chegar a 40mm. Também há risco de raios, ventos de até 70 km/h e granizo. A exceção é Porto Alegre, no RS, que terá tempo firme com máxima de 30°C.