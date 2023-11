Reprodução/TV Globo A vítima foi socorrida e seu quadro de saúde é estável





Um motorista aposentado de 68 anos foi baleado em frente à garagem de ônibus da Viação Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, na noite de terça-feira (21), durante um ato de campanha eleitoral do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas).

Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de seu genro quando um homem na garupa de uma moto se aproximou e fez vários disparos aleatoriamente em direção à calçada.

Um dos tiros atingiu Antônio José Ferreira no ombro. Ele foi socorrido ao Hospital Campo Limpo, onde permanece internado com quadro de saúde estável. Segundo a direção do SindMotoristas, Antônio estava junto a integrantes de várias chapas concorrentes na eleição no momento em que foi atingido pelo tiro.

A ocorrência foi registrada na 34º Delegacia de Polícia, que investigará o crime - e a possibilidade da motivação ter a ver com a eleição.





Eleição sindical



A confusão gira em torno da forma como os sindicalistas vão registrar seus votos. Enquanto membros das chapas 1, 2 e 3 preferem o voto eletrônico, os trabalhadores que integram a chapa 4 defendem que a categoria utilize o voto impresso, seguindo o que determina o estatuto do SindMotoristas.

A disputa interna acabou crescendo e chegou às ruas, quando um grupo de sindicalistas bloqueou terminais e corredores exclusivos de ônibus , afetando o sistema de transporte que atende a cerca de 500 mil passageiros.

Na tarde de terça-feira (21), uma fila de ônibus parou na Avenida Marquês de São Vicente, em frente ao Fórum Trabalhista, onde representantes do sindicato tentaram uma audiência com a Justiça do Trabalho.

Lideranças conturbadas

A chapa 4, encabeçada por Edivaldo Santiago da Silva, é apoiada por Crizinho, que até a última sexta-feira (17) era o presidente do sindicato. Ele foi substituído pelo antigo presidente, José Valdevan de Jesus - mais conhecido como Valdevan Noventa - que atualmente encabeça a chapa 2.

Valdevan foi eleito deputado federal pelo PL, mas acabou cassado em 2020 por abuso de poder econômico e perdeu seus direitos políticos. No ano passado, ele também perdeu a direção do sindicato por força de uma decisão judicial, assumindo o cargo novamente na última sexta (17), graças a uma liminar.

Em tese, Valdevan Noventa é o presidente do SindMotoristas, mas o comunicado em que a própria organização criticou as manifestações, é Crizinho quem aparece nomeado como presidente.