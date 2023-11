Reprodução: Flipar Comer uma lagartixa pode causar doenças graves e até mesmo a morte

Um garoto de 11 anos passou mal após comer uma lagartixa frita em Formosa, arredores do Distrito Federal. O pequeno réptil foi frito e, depois, servido ao menino pela madrasta e pela mãe dela. Após algumas horas, o menino começou a ficar doente e foi levado para o hospital, onde foi diagnosticada com infecção estomacal grave.

Embora o caso tenha acontecido no último dia 06 de novembro, ele só foi registrado na delegacia local no dia 11. A criança teria passado mal durante o final de semana dos dias 04 e 05. Ainda não se sabe se ele foi obrigado a comer lagartixa. Já a mãe do menino afirma que ele foi obrigado a comê-la.

Por ora, o delegado afirmou que a madrasta e sua mãe não sabiam que o alimento faria mal e que ambas já consumiram lagartixa no passado, pois viveram uma vida simples e sem comida.

Ingerir uma lagartixa cozinhada ou não pode causar vários tipos de doenças, de uma infecção à contração de uma bactéria. Foi assim com um australiano que, em 2019, comeu o pequeno réptil para vencer uma aposta e foi contaminado por salmonela, morrendo um tempo depois.