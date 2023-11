Reprodução Bolsonaro e Michelle durante evento do PL Mulher

Jair Bolsonaro (PL) ironizou a decisão do Ministério Público Federal (MPF) de acompanhar um inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga se o ex-presidente importunou uma baleia jubarte em uma visita à São Sebastião , no litoral norte de São Paulo, em junho deste ano.

O ex-mandatário aproveitou um evento do PL Mulher em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste sábado (18), para fazer um comentário gordofóbico contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, em referência ao inquérito.

"Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, é aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos", disse o ex-presidente.

Durante a CPI do 8 de janeiro, a comissão solicitou as imagens de câmeras de segurança internas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas Dino informou que elas haviam sido apagadas.

Segundo o ministro, o contrato de prestação de serviço com a empresa responsável pela segurança da pasta, e que monitora as imagens, não prevê o armazenamento das filmagens por um longo período.





Tomaz Silva/Agência Brasil - 08/11/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino





Na última sexta-feira (17), o MPF divulgou em seu Diário Oficial a decisão de investigar Bolsonaro. De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, vídeos e fotos publicados em redes sociais mostraram o momento em que a mota náutica, enquanto estava com o motor ligado, chegou a 15 metros da baleia, que estava na superfície.

"Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação e é possível identificar que há uma única pessoa na moto náutica, que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo. Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", escreveu a desembargadora que ainda afirmou que há necessidade de melhor elucidação sobre os fatos.

Cristiano Mariz / Agência O Globo Bolsonaro em um jet ski durante visita ao litoral norte de São Paulo





De acordo com a legislação brasileira, "molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo" é uma infração administrativa contra o meio ambiente. " É vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal", diz uma portaria do Ibama.