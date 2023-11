Reprodução/Corpo de Bombeiros Incêndio em distribuidora de combustível em Chapecó (SC)

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda-feira (13) uma base de abastecimento da distribuidora de combustíveis Maxsul na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ninguém ficou ferido.



Cerca de 40 bombeiros atuam no local para tentar conter o fogo, que continua se espalhando. Na tarde desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que tubulações se romperam, agravando a situação com o vazamento de combustíveis, que alimentam o fogo. Segundo o sargento Duan Pedroso da Silva, o incêndio é "difícil de combater".

Cerca de cerca de 30 caminhões estão sendo usados, sendo estes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), da própria empresa e outras empresas privadas que enviaram ajuda.



De acordo com o CBMSC, há cerca de dois milhões de litros de combustíveis queimando na base de abastecimento. O objetivo dos agentes é evitar que o fogo chegue a outros tanques que armazenam cerca de oito milhões de litros de combustíveis.

"Desde a chegada das equipes, a situação já evoluiu e reforços já estão a caminho. Nas células que estão queimando, há cerca de dois milhões de litros de combustível (diesel, gasolina e álcool). O calor está bastante forte no local, por isso os caminhões e os outros reservatórios estão sendo resfriados pelas equipes", diz o Corpo de Bombeiros, em nota.



Veja vídeos do incêndio:

15 caminhões estão no local. Relato do Sargento Duan Pedroso da Silva. pic.twitter.com/vKhQhd3Fjq — Igembeald (@igembed) November 13, 2023









A empresa Maxsul utilizou as redes sociais para anunciar a suspensão do funcionamento da unidade de distribuição de Chapecó. Questionada pela reportagem se havia funcionários no local no momento do incêndio, a companhia respondeu que não há feridos. "Felizmente, todos bem", disse.

O local do incêndio fica às margens da rodovia SC-480, no distrito de Marechal Borman. A pista foi bloqueada nos dois sentidos.