Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.09.2023 Termômetro marcando 33º na Avenida Paulista, em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para cinco estados devido à onda de calor que deve aumentar as temperaturas nos próximos dias . O fenômeno deve ganhar ainda mais intensidade a partir de segunda-feira (13).

O alerta vale para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. De acordo com o Inmet, as temperaturas nesses estados devem ficar até 5ºC acima da média. Em algumas cidades do Centro-Oeste, os termômetros devem ultrapassar os 42ºC.

Segundo a MetSul Meteorologia, as ondas de calor duram entre quatro e sete dias, mas esta deve se estender por dez dias e pode chegar até duas semanas. As máximas são incomuns para a época. Mesmo em cidades com calor muito intenso, os termômetros devem alcançar de 10ºC a 15ºC acima da climatologia histórica.





Veja as máximas dos estados que receberam o alerta do Inmet:

São Paulo

Quinta-feira (9) - 35ºC

Sexta-feira (10) - 29ºC

Sábado (11) - 35ºC

Domingo (12) - 36ºC

Segunda-feira (13) - 35ºc

Minas Gerais

Quinta-feira (9) - 32ºC

Sexta-feira (10) - 35ºC

Sábado (11) - 35ºC

Domingo (12) - 37ºC

Mato Grosso

Quinta-feira (9) - 35ºC

Sexta-feira (10) - 34ºC

Sábado (11) - 34ºC

Domingo (12) - 36ºC

Mato Grosso do Sul

Quinta-feira (9) - 36ºC

Sexta-feira (10) - 36ºC

Sábado (11) - 38ºC

Domingo (12) - 39ºC

Goiás

Quinta-feira (9) - 37ºC

Sexta-feira (10) - 38ºC

Sábado (11) - 38ºC

Domingo (12) - 38ºC

Segundo informações da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgadas na quarta-feira (8), o fenômeno climático El Niño, um dos responsáveis por elevar a temperatura , deve durar pelo menos até abril de 2024.

A organização afirma que 2023 está a caminho de ser o ano mais quente já registrado na história. O recorde atual é de 2016, quando houve um El Niño excepcionalmente forte.