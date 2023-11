Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Temperaturas podem chegar a 47ºC nos próximos dias

Uma nova onda de calor pode fazer com que os termômetros alcancem os 47ºC no Brasil no mês de novembro, segundo a Climatempo. As regiões mais afetadas pelo tempo quente devem ser o Centro-Oeste e o Sudeste.

A temperatura começou a subir na maior parte do país no dia 8 deste mês, e deve continuar elevada na próxima semana, passando dos 40ºC. Segundo a MetSul Meteorologia, as ondas de calor duram entre quatro e sete dias, mas esta deve se estender por dez dias e pode chegar até duas semanas.

As máximas serão incomuns para a época, mesmo em cidades com calor muito intenso, os termômetros devem alcançar de 10ºC a 15ºC acima da climatologia histórica.

Já há um calor intenso também no norte e oeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e em pontos do norte/oeste do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (9), a previsão é que o ar frio das madrugadas perca a força e torne as noites mais quentes, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Fim de semana

Em São Paulo e Rio de Janeiro, as mínimas devem ficar entre 20°C e 24°C até o final de semana. Na sexta-feira (10), as temperaturas no estado paulista, Minas Gerais e Espírito Santo devem atingir os 40ºC.

No sábado (11), as temperaturas podem chegar a 47ºC em áreas de Mato Grosso do Sul e passar dos 40ºC em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O fim de semana deve ser quente em todas as regiões do Brasil, segundo a Climatempo.

Termômetros acima dos 40ºC

Na segunda-feira (13), a temperatura aumenta ainda mais. As máximas devem passar dos 40ºC em Tocantins, Bahia, Piauí e talvez no interior de Pernambuco e Rondônia.

A Climatempo alerta ainda que esta onda de calor seja mais forte que a de setembro, além de durar mais tempo também. As cidades que devem bater recordes de temperatura são: Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio De Janeiro, Cuiabá e Campo Grande.





Segundo informações da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgadas na quarta-feira (8), o fenômeno climático El Niño, um dos responsáveis por elevar a temperatura, deve durar pelo menos até abril de 2024.

A organização afirma que 2023 está a caminho de ser o ano mais quente já registrado na história. O recorde atual é de 2016, quando houve um El Niño excepcionalmente forte.

Os cientistas do Copernicus, sistema de observação da Terra da União Europeia, também alertaram que 2023 deve ser o ano mais quente já registrado — o mês de outubro já foi o mais quente da história , com temperatura média da superfície do ar de 15,30ºC, sendo 0,40ºC mais alta em relação ao recorde anterior, ocorrido em 2019.