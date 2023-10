Pedro França/Agência Senado Ex-senador Telmário Mota

A Polícia Civil de Roraima está a procura do ex-senador Telmário Mota, suspeito de ser o responsável por mandar matar Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos, mãe de uma das filhas do ex-senador. As buscas iniciaram nesta segunda-feira (30).



O ex-senador é formado em economia e contabilidade, e iniciou a vida política em 2007, quando assumiu uma cadeira como vereador após ficar como primeiro suplente na eleição à Câmara Municipal de Boa Vista, em 2004.

Em 2014, ele foi eleito senador, época em que fez duras críticas a Romero Jucá (MDB), seu seu rival político.

Em 2018, Telmário se candidatou para o cargo de governador de Roraima pelo PTB, mas não foi eleito. Mota, durante a campanha, se autodenominava "doido" e pedia que os eleitores o dessem uma chance por este motivo. A vida do político foi marcada por diversas polêmicas e graves acusações.

Acusação de estupro contra a filha

A filha do ex-senador acusou Telmário de assediá-la, tocar suas partes íntimas e tentar tirar suas roupas durante o Dia dos Pais em 2022. A jovem fez a acusação em agosto de 2022, quando ainda tinha 17 anos.

Segundo a jovem, o encontro aconteceu após ela contatar o pai para passarem o Dia dos Pais juntos. O ex-senador ligou para informar que ele os levariam a um lago para comemorar a data, por volta das 19h.

A jovem concedeu entrevista ao portal G1 , e contou como foi o encontro. Segundo ela, Telmário ofereceu bebidas alcoólicas a ela e tomou o seu celular para que não conseguisse contatar ninguém.

Na entrevista, a jovem diz: "Por ele ser meu pai, por eu ter saído várias vezes com ele eu nunca imaginei [que isso aconteceria]. Ele nunca tinha dado sinal de um comportamento assim comigo, nunca. Nem para mim, nem para as outras filhas dele. Abalou todo o meu mundo".

A acusação foi negada pelo ex-senador, que disse que a acusação se tratava de uma perseguição política. O caso está registrado na Polícia Civil.





Mandante do assassinato de Antônia Araújo

No dia 29 de setembro de 2023, a mãe da jovem que o acusou de estupro, Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos, foi morta com um tiro na cabeça no momento em que saia de casa. O caso aconteceu no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste em Boa Vista.

A mulher estava no carro por volta das 6h30, quando dois homens a abordaram em uma motocicleta, atirando contra ela. Antônia morreu no local. Ela era servidora do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yek'uana (Dsei-YY), desde 2017.

Agressão

O ex-senador também foi acusado de agredir Maria Aparecida Nery de Melo em 2015. Na época, a jovem tinha 19 anos e mantinha um relacionamento com Telmário. O caso começou a ser investigado em agosto de 2016.

Segundo Melo, ela mantinha uma relação com o então senador desde os 16 anos. A jovem ainda afirmou que chegou a apanhar "até desmaiar". Houve uma tentativa de retirada da queixa cerca de um mês depois, quando ela alegou que se machucou ao tentar agredir Telmário. A queixa, no entanto, não pôde ser retirada, sendo encaminhada à Procuradoria de República.

Telmário negou as agressões contra a jovem.

Segundo a investigação da PGR, foi possível constatar lesões na cabeça, boca, orelha, dorso, braço e joelho.

Rinha de Galo

O então senador foi envolvido em uma polêmica envolvendo rinhas de galo em 2016. A polícia identificou que estava ocorrendo rinhas em uma chácara em que ele estava para um aniversário. Ele nega que tenha participado das competições.

"Eu não estava nesse local onde estava tendo a rinha. Eu estava em uma outra casa", disse Telmário.

Essa não foi a única vez que seu nome estava relacionado a tal prática. Em 2005, ele foi absolvido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nas acusações ligando com a rinha de galos.

Teoria falsa sobre o planeta Nibirú

Em discurso no Plenário do Senado em 2017, Telmário trouxe uma teoria da conspiração em que dizia que o planeta X7, conhecido como “Nibirú”, iria colidir com a Terra.

Segundo ele, as informações teriam vindas da Nasa, e que esse seria o ciclo final da Terra.

Festa na pandemia

Em janeiro de 2021, o ex-senador promoveu uma festa na Praça do Grêmio, no Centro de Rorainópolis, ao Sul de Roraima. A época foi marcada por uma das mais letais da Covid-19.

O então senador dizia que a festa estava seguindo o programado, e que as pessoas, assim que entravam, recebia uma pulseira e uma máscara.

Esposa condenada

A médica Suzete Oliveira, esposa de Telmário, foi condenada em segunda instância em 2016. Sua sentença era de seis anos e oito meses. Segundo a Justiça, ela estava envolvida em um esquema de desvio de verbas públicas conhecido como 'escândalo dos gafanhotos'. Ela foi solta um mês depois, após a concepção de um habeas corpus