Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de uma menina após um ataque à Escola Estadual Sapopemba , nesta segunda (23), que também deixou outras três crianças feridas. O chefe do Executivo federal aproveitou a ocasião para criticar o acesso a armas.

"Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos. Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas", publicou ele nas redes sociais.

A escola fica localizada na zona leste de São Paulo e foi alvo de um ataque com arma de fogo. As informações preliminares são de que todas as vítimas eram mulheres e o autor do ataque seria um aluno vítima de bullying.

Uma delas foi atingida na cabeça e não resistiu. Outras duas foram baleadas no tórax e na clavícula. Ainda não há informações sobre a terceira ou mais detalhes das vítimas em geral. Elas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Sapopemba.

Por volta das 7h30 desta segunda, um atirador, de 16 anos, entrou no colégio, vestindo uniforme. A Polícia Militar (PM) foi acionada e chegou ao local com cerca de vinte viaturas e um helicóptero. O atirador se entregou à PM e foi levado para o 70º DP (Sapopemba).

Os tiros partiram de um revólver calibre 38. A Polícia Civil afirmou que a arma, legalizada, é do pai do aluno.