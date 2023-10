U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

A Assembleia Legislativa de Rondônia de Rondônia concedeu, nesta segunda-feira (16), o título de cidadão honorário do estado ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , por "relevantes serviços prestados".

O texto foi publicado no do Diário Oficial do Estado. Confira:

O autor da proposta é o deputado estadual Delegado Lucas (PP), que justifica a homenagem afirmando que Netanyahu “destaca-se como um líder, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e Brasil”.

“Aguardamos ansiosos a visita do primeiro-ministro a Rondônia”, afirmou Delegado Lucas, em um trecho da proposta aprovada pelos colegas na Assembleia Legislativa.

Netanyahu é alvo de críticas da mídia local por falhas nos sistemas de inteligência e de segurança de Israel, que não evitaram os ataques do grupo armado palestino Hamas, em 7 de outubro.

O principal jornal israelense, Haaretz, publicou um editorial responsabilizando o primeiro-ministro pelos ataques do Hamas.

O jornal diz que decisões de um "governo de anexação e desapropriação", tomadas por ministros de extrema-direita e antiárabes, levaram à explosão de uma reação violenta.