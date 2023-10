Reprodução/David Castro Plataforma Atlântida desaba

A Plataforma Marítima de Atlântida, localizada em Xangri-Lá (RS), desabou na madrugada deste domingo (15). Com quase 50 anos, o ponto turístico era um dos principais do Litoral Norte do Rio Grande do Sul.



Segundo a prefeitura de Xangri-Lá, a estrutura da plataforma estava comprometida há pelo menos dois anos, mas as negociações sobre reparos feitas entre a gestão municipal e a Associação dos Usuários da Plataforma Marítima da Atlântida (Asuplama), que cuida da manutenção do local, não avançaram a tempo.

Através das redes sociais, os moradores da cidade se organizaram para realizar uma manifestação em frente à plataforma neste domingo.



Em nota, a prefeitura de Xangri-Lá afirma que se compromete com a "manutenção, conservação e revitalização" do ponto turístico. A administração diz, ainda, que por se tratar de um patrimônio da União, qualquer intervenção requer aprovação do Ministério Público Federal e da Superintendência de Patrimônio da União.