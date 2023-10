Divulgação/CBMSC Governo do Estado entregou 88.235 itens de assistência humanitária para 24 municípios que solicitaram a ajuda

Subiu para 118 o número de cidades no estado de Santa Catarina que decretaram situação de emergência por conta dos estragos causados pelas chuvas , de acordo com relatório da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (14). O número representa 40% de todos os municípios do estado.



O número de cidades com registros de ocorrências relacionados às chuvas se manteve em 144. A previsão do tempo indica melhora em grande parte do estado neste sábado.

Neste momento, as equipes municipais e estaduais (como Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social) focam em prestar atendimento à população afetada.

Estruturas federais, como Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal também estão apoiando as ações. Até agora, 88.235 itens de assistência humanitária foram entregues pelo governo do estado a 24 municípios que solicitaram ajuda.

Neste sábado, o tempo se mantém firme na maior parte de Santa Catarina, apesar da grande quantidade de nuvens. Mesmo assim, o risco permanece "alto a muito alto" para ocorrências como deslizamentos e inundações graduais, informa o governo do estado.