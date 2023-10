Reprodução / Redes Sociais Teatro Amazonas encoberto por fumaça

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirmou nesta sexta-feira (13) que os incêndios que atingem o Amazonas devem perdurar por cerca de 30 dias. Segundo ele, a situação no estado é ‘grave’ e não está descartada a ajuda de outros estados.

A região amazônica sofre com uma cortina de fumaça provocada por incêndios florestais há pelo menos três dias. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há pelo menos 2,7 mil focos de incêndio, número recorde para o mês de outubro.

“Vemos com muita gravidade essa situação e a tendência é continuar por cerca de 30 dias. Se for necessário, vamos fazer remanejamento de brigadistas de um estado para outro”, disse Agostinho, em conversa com jornalistas.

O avanço dos incêndios nas vegetações obrigou o governo federal a intensificar os trabalhos dos brigadistas e anunciar o reforço de 149 agentes para atuarem na região amazônica. Com isso, 289 brigadistas devem trabalhar no combate às chamas, mas não está descartada a convocação de mais servidores.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios que atingem o estado são criminosos, mas não descartou a influência do El Niño no alastramento dos focos. Ela ainda classificou a situação como ‘atípica’ e ressaltou que o governo federal continuará monitorando os trabalhos na região.

“Não existe fogo natural no Amazonas, ou é feito propositalmente por criminosos ou é por desmatamento. Outro grande fator é a estiagem causada pelo El Niño. Estamos vivendo uma situação atípica”, declarou a ministra.