Reprodução / TV Globo - 12.10.2023 Passageiros tentam embarcar em estações, mas algumas estão fechadas devido à paralisação desta manhã

Ainda na manhã desta quinta-feira (12), as operações das linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo foram paralisadas devido a um protesto dos funcionários que operam os trens. A Linha 2-Verde também foi afetada e operava com velocidade reduzida.

De acordo com a conta oficial do Metrô de São Paulo nas redes sociais, o protesto realizado pelo Sindicato dos Metroviários foi feito sem qualquer aviso prévio.

"As estações das linhas paralisadas estão momentaneamente fechadas por questões de segurança e ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender aos passageiros. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, concedidas, funcionam normalmente", afirmou o Metrô mais cedo.

#metrosp Devido a um protesto dos operadores de trem, sem qualquer aviso prévio, por uma ação do Sindicato dos Metroviários prejudicial à população, a linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata estão paralisadas. A Linha 2-Verde opera com velocidade reduzida. As estações das linhas… pic.twitter.com/XAhQbMDzn1 — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) October 12, 2023

As linhas chegaram a operar com velocidade reduzida, mas os passageiros foram orientados a procurar os ônibus do sistema Paese a partir das 11h45. Algumas estações também foram fechadas.

Após uma reunião do Sindicato dos Metroviários, por volta das 13h, os funcionários decidiram suspender a paralisação. As estações já começaram a ser abertas.

Nas redes, os metroviários disseram que a paralisação ocorreu em razão de "advertências" que o Metrô estaria aplicando aos trabalhadores que operam a Linha 2-Verde.

"A greve sequer foi julgada ainda, E os dirigentes do Metrô querem passar por cima de tudo. Os trabalhadores estão se recusando a assumir os trens", escreveu o sindicato, dizendo que a direção do Metrô começou a aplicar "advertências de forma surpresa e intempestiva" nesta madrugada.

Conforme a nota, a mobilização foi encerrada porque o Metrô "concordou em negociar as punições antissindicais na próxima segunda-feira (16/10)".