Reprodução: Instagram - 06/10/2023 Daniel Proença, médico sobrevivente ao ataque em quiosque no Rio de Janeiro

Daniel Sonnewend Proença, médico sobrevivente ao ataque no quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro , gravou um vídeo dizendo que está bem e agradeceu pela preocupação. O tiroteio aconteceu na madrugada de quinta-feira (5) e deixou três médicos mortos.

"Pessoal, eu tô bem, viu? Tá tudo tranquilo graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado!", disse Daniel do hospital Samaritano, no Rio em vídeo divulgado pela jornalista Lu Lacerda.





Na tarde de ontem (5), Proença passou por uma cirurgia de aproximadamente 10 horas no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele teria levado 14 tiros e foi o único sobrevivente do grupo de médicos ortopedistas que estavam no Rio de Janeiro para um congresso de medicina. Daniel está estável, lúcido e respira sem ajuda de aparelhos.

Dentre os mortos, está Diego Ralf Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). As outras vítimas são Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida.

Às 0h59 de quinta-feira, os quatro estavam no quiosque na praia, quando um carro branco parou, e três homens de preto e armados com pistolas desceram do veículo e abriram fogo à queima-roupa. Toda a ação foi muito rápida, com duração de menos de 30 segundos.

Na noite de ontem, a Polícia Civil encontrou os corpos de traficantes apontados como suspeitos pelas mortes dos três médicos . Eles estavam dentro de dois carros e foram localizados na mesma área onde ocorreram os assassinatos.