Sul tem previsão de tempestades após chegada de ciclone extratropical

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta quinta-feira (5), que o número de mortos pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul subiu para 51. A vítima é uma mulher localizada no município de Bom Retiro do Sul, que constava na lista de desaparecidos de Lajeado. Ela foi encontrada no dia 28 de setembro.

Segundo a Polícia Civil, ainda restam sete pessoas desaparecidas e o número de pessoas resgatadas chegou a 3.130.

O estado foi afetado por fortes chuvas no início de setembro. Ao todo, 108 municípios tiveram alguma perda. Foram 5,2 mil desabrigados e mais de 22 mil desalojados. Até o momento, 402.297 pessoas foram afetadas, sendo que 943 ficaram feridos.

O fenômeno foi intensificado pelo El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que criou massas de ar mais intensas na região neste ano.

Óbitos



Bom Retiro do Sul: 2

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 13

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 1

Muçum: 3

Roca Sales: 1