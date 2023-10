Reprodução Teto caiu na estação Osasco





Na noite desta quarta-feira (4), uma parte do teto da estação Osasco, pertencente à Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade, desabou durante uma chuva na Região Metropolitana de São Paulo. O episódio, que ocorreu em meio a um forte vazamento de água, aconteceu em um momento em que a estação estava cheia de pessoas.

Não houve feridos no desabamento, conforme informou a concessionária responsável pelo transporte. A área afetada foi imediatamente interditada, e uma equipe de manutenção foi acionada para atuar no local.

Parte do teto da estação Osasco, da Linha 9-Esmeralda (PRIVATIZADA) elogiada por Tarcísio de Freitas, cai e atinge fequentadores. Ninguém ficou ferido. pic.twitter.com/ysrUwaSSUD — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) October 4, 2023





Esse desabamento ocorreu após uma série de problemas enfrentados pela Linha 9-Esmeralda nos últimos dias. A linha, que liga a capital paulista à região de Osasco, enfrentou uma falha de 27 horas em sua operação devido a uma pane elétrica.

A concessionária ViaMobilidade suspeita que a causa dessa falha possa ter sido vandalismo e, por isso, registrou um boletim de ocorrência.





A falha na Linha 9-Esmeralda coincidiu com uma greve de 24 horas no Metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), causando transtornos para os passageiros e preocupação com a qualidade e a segurança do sistema de transporte público na capital paulista.

Usuários chegaram a fazer fortes críticas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) em entrevistas dadas ao programa Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena.