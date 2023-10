Divulgação Vila Arumã após o deslizamento no último sábado (30)

Um barranco caiu em uma vila localizada em Beruri, no Amazonas, no último sábado (30) . A Prefeitura do município confirmou que ao menos duas pessoas morreram com a queda e outras três seguem desaparecidas. Com o deslizamento, 40 casas foram arrastadas para o rio e diversas pessoas ficaram feridas.



A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (02) que as vítimas são um menino de sete anos, e de sua irmã, uma adolescente de 16 anos. O corpo da jovem foi encontrado durante as buscas na extensão do rio .

A comunidade rural atingida faz parte do município de Beruri, que está localizada à 173 quilômetros da capital Manaus. O deslizamento ocorreu em decorrência do fenômeno "terras caídas", que costuma ocorrer em períodos de secas dos rios.

O Corpo de Bombeiros informou que o evento — que é natural e comum na natureza — atingiu cerca de 40 casa e afetou ao menos 200 pessoas. Três pessoas seguem desaparecidas, estando soterradas pelo deslizamento.

Segundo os relatos dos moradores, o deslizamento ocorreu no período da tarde, após uma sensação de um forte tremor. As pessoas então correram para a direção da floresta para tentar escapar.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), enviou uma ajuda humanitária às famílias atingidas. Foram destinadas 150 cestas básicas, 100 garrafões de água de 20 litros, 180 frangos e 150 kits de higiene pessoal no último domingo (1º) aos moradores desabrigados, que seguem em alojamentos montados nas cidades vizinhas.

Terras caídas

O fenômeno costuma ocorrer quando as águas atuam nas margens dos rios. A concentração acaba fomentando a erosão do solo, e abrindo grandes "cavernas subterrâneas". Em um determinado momento, uma ruptura provoca a queda integral do terreno, que é levado pelas águas.