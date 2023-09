Reprodução/redes sociais Entregadores protestam em frente a prédio em SP

Um grupo de entregadores protestou em frente a um prédio no bairro Jardim Paulista, em São Paulo, nesta sexta-feira (29), depois de um motoboy ter sido agredido por um morador do local no dia anterior.



Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (28), um entregador aparece com o rosto ensanguentado afirmando ter sido agredido por um morador do condomínio.

"Estou desde manhã trabalhando. Não mexo com ninguém. Passei na calçada, apertei a buzininha da bike. Aí o cara tava com a mina dele, olhou com a cara feia para mim, tipo para falar: 'Sou mais macho', se aparecer para a mulher. Perguntei: 'Mano, você está com a cara feia por quê? Só apertei a buzina e passei'", relata ele.

Em seguida, segundo ele, o homem o mandou voltar e o agrediu. "Ele já deu na minha cara. Não deu tempo nem de tirar a mão do guidão", conta.



No vídeo, o entregador pede para que os colegas de profissão compareçam ao local para protestar. "Espero que todo mundo apareça, porque isso não é certo", afirma. Veja:

Entregador é agredido por morador nos Jardins, colegas de app se revoltam e fazem protesto em frente a prédio.



Segundo o entregador, que gravou um vídeo com o rosto ensanguentado, ele buzinou quando passava pela calçada, o que teria irritado um homem, que o agrediu e quebrou a… pic.twitter.com/wAx2Htswli — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) September 30, 2023

Na tarde de sexta-feira, um grupo de entregadores foi até a porta do condomínio na capital paulista. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os homens jogando objetos contra a construção.



Entregadores protestando em frente ao condomínio do morador que agrediu que o entregador, no bairro Jardins (SP). pic.twitter.com/4L9TeAcAdR — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) September 30, 2023

Em nota ao portal iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo disse que "a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, por volta das 16h15, desta sexta-feira (28), na Rua Peixoto Gomide, informados de que cerca de 10 pessoas estavam danificando o portão de um condomínio. Assim que notaram a chegada da viatura, o grupo se dispersou".



Até o momento, informa a SSP, "não foi localizado registro da ocorrência junto à Polícia Civil".